球迷无缘三月疯 武汉肺炎迫NCAA篮赛取消

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（法新社纽约12日电） 武汉肺炎疫情升温，让全美大学体育联盟（NCAA）篮赛被迫取消，球迷今年将无法感受「三月疯」的篮球魅力。

NCAA主席艾默特（Mark Emmert）宣布，已决定取消男、女全国赛事，还有剩下的冬、春两季全国锦标赛等活动。

NCAA在声明中说：「做出这个决定，是基于不断发展的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）带来的公共卫生威胁，我们要尽力确保活动不会成为疫情散播的温床，加上其他单位陆续做出的决定，在这个学年的任何时间点，想继续举办这样的活动是不切实际的。」

美国体育圈中，NCAA赛事是观众人数最多的几项重大赛事之一，如今取消，意味数百万美元的损失，因为过去在赛事期间，观众都会涌入比赛城市的饭店、酒吧、餐厅。

NCAA做出这个决定前，美国职篮NBA因为有球员感染武汉肺炎，决定暂停本季剩余所有赛程，全美各地主要大学联盟的比赛也取消。

几个强权联盟如大十（Big Ten）、大东（Big East）、大西洋海岸（Atlantic Coast）、大12（Big 12）、东南（Southeastern）、太平洋12校（Pac 12）等，都停止赛事，让许多球员因此难圆一生可能只有一次机会的冠军梦。

© 2020 AFP