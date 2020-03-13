疫情拖累全球股市 日经指数收盘重挫逾千点

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（法新社东京13日电） 投资人对经济因武汉肺炎疫情陷入衰退的忧虑加深，日本东京股市随全球股市重挫，日经指数今天早盘一度暴跌逾10%，而后跌幅稍稍缩减，终场以下跌6%作收。

日经225指数重挫1128.58点或6.08%，收17431.05点，连续3个交易日来累计挫跌2436.07点，跌幅计达12.26%。东证股价指数（Topix）则大跌66.18点或4.98%，收1261.70点，3个交易日累计跌幅达10.30%。

SBI证券（SBI Securities）投资资讯部门主管铃木英之（Hideyuki Suzuki）说，「日本银行（BOJ，日本央行）向市场注入流动性可能奏效」，使早盘跌幅稍稍收敛。

「但与2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情相关的环境没有出现根本变化，我们现正处于病毒从疫情发源地中国扩散至美国的阶段。股市不太可能很快反弹回升，除非美国情况改善。」

美国总统川普昨天宣布对欧洲祭出旅游禁令，使全球股市本周卖压加剧。另外，分析师表示，川普以武汉肺炎疫情为由，建议延后举行2020东京奥运，这番言论也使日本股市承压下跌。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP