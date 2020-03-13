超越死亡人数 武汉肺炎恐撼动全球政治

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（法新社华盛顿13日综合外电报导）武汉肺炎已造成全球数千人死亡，美国对欧洲祭出旅游限令引发盟友不满；另一方面，中国已着手进行政治宣传。这场疫情发展成剧变，对全球政局产生了深远影响。

世界卫生组织已将2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）认定为全球大流行病。法新社报导，造成全球13万人以上感染的这个疫情，对世界形成了打击，全世界已因美国总统川普等民族主义者崛起而处在变动中。川普对「全球主义」世界格局加以讥笑

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深副会长艾特曼（Jon Alterman）表示：「当疫情影响下的世局尘埃落定时，我们的处境将与仅仅一周前不同。」

他说：「我们了解，民众断定政府拙于应对疫情，将使政府动摇；我们也知道，经济将被打乱，有些经济体甚至可能会崩解。」

一开始淡化武汉肺炎风险的川普，11日突然宣布对欧洲大部分地区祭出旅游禁令，誓言对抗「外来的病毒」。

许多欧洲国家领袖纷纷对川普这项举措表达愤怒，并强调，他们事先未被知会，这点川普也承认。美国突然祭出旅游禁令造成许多机场大乱。

立场偏左派的智库美国进步中心（Center for American Progress）负责国安与国际政策的副会长梅格莎曼（Kelly Magsamen）表示，川普此举恐怕只会加深外界对美国领导力的质疑。

梅格莎曼说：「我认为很多(美国)伙伴与盟友都在问，不论在流行病或是气候变迁、防扩散等全球挑战上，是否能倚赖美国来领导？」

她也说：「这会对我们其他方面的关系产生影响。」

CSIS亚洲事务资深副会长葛林（Michael Green）表示，虽然日本和其他亚洲国家还没遇到像欧洲国家那样的冲击，但的确，「目前对美国的领导力，存有很强烈的质疑」。

武汉肺炎病例最早出现于中国武汉。北京一开始试图压下相关新闻，但在过去一周，逐渐将疫情应对转为软实力的宣传，这包括中国国家主席习近平亲访武汉，大力宣传防疫成功。

另外，中国也将医疗器材运到义大利及西班牙。义大利目前是中国以外，疫情最为严重的国家。（译者：侯姿莹/核稿：张佑之）

© 2020 AFP