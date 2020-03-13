NBA戈贝尔染武汉肺炎 对疏忽警告致歉

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（法新社洛杉矶12日电） 美国职篮NBA犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）昨天传出感染2019冠状病毒疾病，促使NBA突然喊停本季赛事，他今天对可能造成他人染疫的举动公开致歉。

法新社报导，这名27岁的法国籍球星在社群网站Instagram发文指出，他对于本周稍早忽视2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）防疫警告的举动「没有任何藉口」。

戈贝尔9日在媒体采访后刻意地碰触桌上每支麦克风和录音机，引发社群媒体一阵奚落嘲讽。

但在爵士昨天与奥克拉荷马雷霆赛前，传出戈贝尔感染武汉肺炎后，他漫不经心的举动引发余波。

体育电视频道ESPN稍后报导，戈贝尔之前在更衣室对新型冠状病毒风险满不在乎，并曾碰触其他球员和他们的物品。

爵士球星密契尔（Donovan Mitchell）今天稍早经采检后，也成为爵士确诊感染武汉肺炎的第2名球员。

戈贝尔今天表示，他对自己的行为感到羞愧难堪。

戈贝尔在Instagram写说：「我知道诊断结果后百感交集，大多是害怕、焦虑和难堪。」

「现在首先最重要的是向我可能让他们面临危险的人公开道歉。」

「当时，我不知道自己受感染。我疏忽大意且没有任何藉口。希望我的遭遇能当作借镜，让大家严肃看待此事。」

戈贝尔表示，他现在希望能教育大家传染的风险性。

密契尔也在社群媒体发文，对戈贝尔的讯息表示赞同。

密契尔说：「希望大家能持续自我教育，明了为了自身健康和周遭众人的福祉，须要有负责任的行为。」

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国武汉肺炎确诊病例已超过1300例，至少38人死亡。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP