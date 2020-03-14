加拿大祭出振兴措施抗疫 总理吁公民取消非必要旅游

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（法新社渥太华13日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天宣布多项措施以对抗武汉肺炎和疫情所带来的影响，包括建议民众取消非必要海外旅游及100亿加元（约新台币2167亿元）的刺激方案。

加拿大总理杜鲁道的妻子苏菲（Sophie）昨天经2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）筛检呈阳性，随后当局呼吁加国公民除非必要，否则取消全部国外旅游。

杜鲁道与家人目前自我隔离14天，他今天在渥太华官邸外召开记者会说：「我们建议加拿大人避免所有非必要的海外旅行。」

加拿大正减少负责国际航班机场的数量，并对出现症状的旅客提高检疫标准。

加拿大水域全部的游轮将停驶至少到7月1日，影响10国共140艘游轮，估计显示去年这些游轮带来200多万名乘客抵达加拿大沿岸。

首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）表示，加拿大目前确诊200例，检疫1万5000多人。

因应全球大流行的疫情，杜鲁道以视讯会议方式主持紧急内阁会议，加拿大副总理方慧兰（Chrystia Freeland）会后告诉记者：「这是前所未有的情况。」

加拿大卫生部长海杜（Patty Hajdu）说，现在是加拿大抑制疫情扩散的关键时机。她并表示，当局正为了「最糟糕情况」做打算。

谭咏诗表示：「现在是时候让主办单位取消、延后或调整聚集许多人的活动，包括演唱会、会议、大型社交活动或宗教集会等…协助预防病毒传播。」（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP