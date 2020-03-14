家乡疫情失控 旅居中国义大利人百样情

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（法新社北京14日电） 武汉肺炎疫情全球大流行，如今中国疫情趋缓，义大利却渐失控，在中国的义大利人有的呼吁家乡人民别恐慌，有的透露返乡后遭家人拒见，有的怕家人受到异样眼光，干脆取消返乡。

●拒搭撤侨专机返义 遭母亲斥责「疯了」

武汉1月展开封城措施时，来自义大利的普拉托（Sara Platto）决心留下，被母亲斥为「疯了」。

和12岁儿子同住的普拉托不愿抛弃家中2只爱猫，觉得留下来是安全的，四度拒绝搭上义大利政府安排的撤侨专机。

她已经困在家中50多天，和儿子轮流共用一台电脑上课和工作。在江南大学任职的普拉托告诉法新社：「这又不是伊波拉（Ebola）病毒。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情在中国爆发后，当局为防止疫情扩大，实施各项严苛措施，让民众数周来无法踏出家门一步，如今同样的场景也在义大利上演。

武汉肺炎疫情在义大利大爆发，2周多来已造成逾千人丧命，使得义大利成了中国以外疫情最惨重的国家，义大利当局也被迫实施西欧国家史无前例的封锁措施。

●「恐慌比病毒更糟糕」

除了药局和食品商店外，所有店家一律暂停营业，居民除非通勤上班、采买民生物资和寻求医疗协助外，一律禁止外出。

普拉托的家乡位于义大利北部伦巴底大区（Lombardy）布雷西亚市（Brescia），她提到家乡人民时表示：「他们吓坏了，因为他们不习惯这种事。」

她说：「我要和大家说的是，不要恐慌，因为恐慌比病毒还糟糕。」

●返乡后隔离2周 家人仍拒见

在北京担任青年足球教练的阿波尼契欧（Francesco Abbonizio）日前回义大利后在当地花了2周时间自我隔离、避免与社会接触，11日返回中国后必须再次自我隔离。

他说：「我们家族有人非常怕这个病毒，即使过了2周仍拒绝见我。现在换他们自己被封锁在家里。」

●怕家人遭受异样眼光 直接取消返乡

在戏剧界工作的北京居民马柯（Marco）从疫情爆发以来便没离开过中国。2年多没回义大利的他，还取消了原订3月的返乡之旅。

他表示，他不愿和中国籍妻子从中国回到人口仅1万6000人的家乡托斯卡尼（Tuscan），「制造当地恐慌」。

他向法新社表示，「人们总是不擅将事情合理化」，还说他不希望家乡家人承受来自其他居民的任何负面反应。（译者：李佩珊/核稿：张佑之）

© 2020 AFP