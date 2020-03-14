疫情大流行赛事纷暂停 欧洲足坛�v咧等

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（法新社巴黎13日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情大流行，大部分欧洲国内的足球联赛已暂停。德国也追随法国、英格兰与苏格兰的脚步，暂停今天的赛事。

欧洲足总（UEFA）也将原订下周的欧冠及欧霸赛事顺延。

好几个国家原先打算比照本周几场欧冠或欧霸，采闭门赛事撑过，但毕竟不是办法。

曾于中国执教的法甲马赛队教练维拉斯-波亚斯（Andre Villas-Boas）说：「我的看法是，所有的赛事都应暂停。中国的作法就比欧洲负责许多。」

不过欧洲的难处在于经济现实面，许多球队都仰赖售票与主场赛事收入，以及电视转播合约。

被问到德甲本季剩余赛事全部停赛会否较有助防疫时，卫冕军拜仁慕尼黑主席鲁曼尼格（Karl-Heinz Rummenigge）说：「但到头来，问题全都会回到挹注职业赛事这块。如果转播收入进不来，一堆中小型球队会有金流上的麻烦。」

据西班牙电台Cope一份研究显示，若本季剩余赛事全停，西甲的电视转播与门票收入将损失达6亿欧元（约新台币201亿），停赛会对某些球队的冲击尤其严重。据西甲统计，西班牙国内有20万就业机会与足球相关，足球在西班牙GDP占1.4%。

© 2020 AFP