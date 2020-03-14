美国朝野达协议 重在免费病毒采检及纾困

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布，在野的民主党人已就遭武汉肺炎疫情影响的美国民众纾困方案，与总统川普的政府达成协议。

裴洛西表示，这项协议内容是关于2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）采检、紧急带薪病假和家庭照护假，以及加强失业保险。

在与白宫方面进行多日紧张协商后，裴洛西表示：「我们很自豪能和政府达成协议来解决各项重大挑战，现在将尽快通过这项『家庭第一冠状病毒应变法案』（Families First Coronavirus Response Act）。」

她说，法案将为联邦的「医疗补助」计画（Medicaid）挹注更多联邦资金，并加强美国穷人的粮食福利，对象包括仰赖学校提供免费营养午餐的学童。

裴洛西在声明中表示，这项立法最重要的是关于病毒检测。

「为了阻止病毒扩散，我们已经确保所有需要采检的人都能免费接受冠状病毒检测，包括未投保的民众。唯有国内每个需要采检的人都能获得免费检测，我们才能有效对抗冠状病毒。」

预料这项法案将在民主党掌控的众院轻松通过，虽然可能会在共和党居多数的参院面临阻碍，但川普的认可或许能够化解不少阻力。

裴洛西说：「参议院处理法案通过程序时，众议院将着手研拟第3套紧急应变方案，来保障全美民众健康、经济安全和福祉。」

美国国会上周通过规模达83亿美元的紧急抗疫支出法案，用于对抗武汉肺炎造成的社会和经济冲击，法案已获川普签署。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP