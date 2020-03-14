防境外移入感染者 波兰总理宣布关闭边界

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（法新社华沙13日电） 波兰总理莫拉维茨奇今天表示，为遏止武汉肺炎疫情蔓延，将对外籍旅客关闭边界，自海外返回波兰者将接受14天隔离。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）告诉媒体，将关闭边界10天，但政府可能延长关闭时间。他说，波兰多数确诊病例属「境外移入」，「我们不希望冠状病毒在国内大举传播」。

波兰内政部长卡明斯基（Mariusz Kaminski）表示，隔离及边境关闭措施将自明天午夜起生效。

莫拉维茨奇说，在波兰居住及就业的外籍人士可以入境，但他们必须接受隔离，可以选择居家或在政府提供地点隔离。

而在铁路和空中交通方面，波兰政府仅允许国内线持续营运。

莫拉维茨奇还说，购物商场将关闭，但杂货店及药局会持续营业，餐厅及酒吧将禁止内用，不过鼓励继续提供外带服务。未来两周也将禁止50人以上公众集会，当中也包括弥撒仪式。

波兰目前有84人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），2人丧命，当局先前已关闭学校、博物馆及电影院。波兰人口约3800万，是虔诚的天主教国家。

邻国斯洛伐克和捷克也对外籍旅客关闭边界。

© 2020 AFP