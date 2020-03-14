NBA停赛 字母哥等球星捐助球场员工

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（法新社洛杉矶14日电） 美国职篮NBA因武汉肺炎疫情而全面停赛，密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博及纽奥良鹈鹕威廉森等球员及球队，承诺要为因疫情蒙受工资损失的球场员工提供经济援助。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）宣布，他将对公鹿主场第一服务广场（Fiserv Forum）员工捐赠10万美元（约新台币300万元）。

安特托昆博推文说：「这比篮球更重要！在这艰难时期，我要帮助这些人，他们让我和家人以及队友的生活比较轻松。」

另外，威廉森（Zion Williamson）也允诺，将支付国王主场冰沙国王中心（Smoothie King Center）所有员工的下个月薪水。

威廉森表示：「我的母亲一向为我树立榜样，要尊重他人并感谢我们所拥有，所以我今天承诺支付冰沙国王中心所有员工未来30天的薪水。」

此前，克里夫兰骑士前锋洛夫（Kevin Love）12日也承诺提供10万美元，帮助主场球馆员工及支援人员。这笔支出可望获得球团部分赞助。

除了球员捐助，金州勇士球团也宣布，老板及球员将捐赠100万美元（约新台币3000万元）给一个急难救助基金，以援助主场大通中心（Chase Center）的1000多名兼职员工。

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）表示：「身为球员，我们希望与我们的球团及教练做些事情，以协助减轻这段期间的痛苦。」

NBA和北美职业冰球联盟（NHL）停赛以及演唱会取消，将对时薪员工造成重大冲击。公共卫生官员警告，大批人群聚集将加速2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）传播。

NHL匹兹堡企鹅队（Pittsburgh Penguins）球员已设立一个基金，支付「所有全职及兼职球场/服务员工的薪水，以免他们因NHL暂停例行赛季而失去收入」。

© 2020 AFP