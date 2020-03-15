害NBA停赛 染武汉肺炎戈贝尔捐1500万

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（法新社盐湖城14日电） 犹他爵士中锋戈贝尔染武汉肺炎让美国职篮NBA停赛，今天他承诺捐逾50万美元（约新台币1520万元）给医疗单位及受疫情影响的球场员工。

爵士在声明中表示，戈贝尔（Rudy Gobert）这笔款项，超过一半将捐给犹他州、奥克拉荷马市和法国医疗体系的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）相关社服计画。

根据爵士发布的新闻稿，戈贝尔说：「这笔款项只是一个小小的象徵，反映我对所有受到影响的人的感谢及支持；这也是我试着做出正向改变的第一步，我接下来还会努力，继续汲取2019冠状病毒疾病相关资讯并教育其他人。」

戈贝尔将捐出20万美元（约新台币608万元）给在NBA为对抗武汉肺炎停赛期间，无法继续工作的爵士主场兼职员工。

另外20万美元将用来协助犹他州和奥克拉荷马市受疫情爆发影响的家庭。他也承诺捐出约10万欧元（11.14万美元，约新台币340万元）给他家乡法国的医疗体系。

戈贝尔9日在记者会中，针对NBA在媒体和球员保持安全距离的防疫政策开玩笑，故意摸遍放在他面前的所有麦克风。

据报导，戈贝尔在休息室也未遵守防疫规则，任意接触其他球员和他们的物品。

短短数天之后，戈贝尔11日就确诊感染武汉肺炎，促使NBA宣布无限期停赛。

同队的密契尔（Donovan Mitchell）隔天也确诊；昨天更传出罗德岛（Rhode Island）有小学生疑似6日在波士顿向戈贝尔索取签名后中镖的事件。

戈贝尔后来已经为自己行为公开道歉，说：「我不够谨慎，我不会找藉口…希望我的故事能当作一个警告，让每个人认真看待此事。」

NBA昨天宣布，27岁防守悍将，绰号「法国高塔」的戈贝尔，将不会因摸麦克风事件而遭受罚款或禁赛。

© 2020 AFP