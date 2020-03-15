智利2艘邮轮爆确诊疑例 1300多人港外隔离

广告 继续浏览后续

（法新社圣地牙哥14日电） 智利卫生部今天宣布，当局已下令2艘邮轮停靠南部港外隔离，船上共计1300多人。其中一艘邮轮一名英籍年长乘客下船后，对武汉肺炎病毒检测呈阳性；另一艘邮轮也出现疑似病例。

遭隔离的邮轮分别为银海探险号（Silver Explorer）和精钻寻踪号（Azmara Pursuit），2艘都是专门载运游客在南美洲巴塔哥尼亚（Patagonia）地区的智利峡湾航游。

其中银海探险号一名85岁乘客在智利南端港市卡列塔托尔特尔（Caleta Tortel）下船后出现2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）症状，随后送往科海丘（Coyhaique）一所医院筛检确认感染。卡列塔托尔特尔距离智利首都圣地牙哥（Santiago）2400公里。

智利卫生部长马纳立（Jaime Manalich）在记者会上表示：「银海探险号目前被隔离在卡斯楚（Castro）港外。这名英籍患者情况良好，但冠状病毒检测呈阳性反应。」

马纳立还说，智利当局另禁止精钻寻踪号在南部港市查卡布科（Chacabuco）靠港让乘客下船，因船上出现武汉肺炎疑似病例。目前这艘邮轮停在港外隔离。

精钻寻踪号稍早从阿根廷南部港市乌斯华雅（Ushuaia）离开，驶入智利水域。船上共有665名乘客和近400名工作人员。

智利今天新增18起武汉肺炎确诊病例，累积确诊数达到61例。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP