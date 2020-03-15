武汉肺炎冲击全球经济 美中贸易战休兵面临威胁

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（法新社北京15日电） 武汉肺炎疫情大爆发，震撼全球经济，并使得中国更难以履行和美国达成的贸易协议承诺。全球前两大经济体好不容易取得的贸易战休兵，看来面临危险。

美中两国经历一年多来紧张关系升温后，总算在今年1月签署第一阶段贸易协议。但如今美国也面临武汉肺炎带来的巨大破坏力，并再度与中国产生外交摩擦，使得这份贸易协议岌岌可危。

按照协议，中国未来2年将较2017年加购2000亿美元美国产品。但如今各国为控制疫情采取严厉措施，包括隔离、封城和关闭公共场所，导致全球经济发展受到威胁，令人益发担忧美中第一阶段贸易协议能否实现。

伦敦大学亚非学院（School of Oriental and African Studies）中国研究院院长曾锐生说：「（武汉肺炎）很可能对（美中）两国政府带来巨大干扰。」

全球股市暴跌，石油价格崩盘，国际货币基金（IMF）也警告，今年全球经济成长率在「任何情况下」都将不及去年的2.9%。

曾锐生表示：「如果他们（美中）现在还能履行第一阶段贸易协议，我会感到意外。」（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP