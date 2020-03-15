疫情延烧信用紧缩风险升温 企业仰赖贷款恐受冲击

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（法新社巴黎15日电） 低利贷款在过去10年以来在市场上流动，这可能成为各国决策者的梦魇，因许多沉迷于低利贷款的企业无法在不受严重冲击或彻底溃败的情况下，度过武汉肺炎危机。

有迹象显示，多家银行和投资人已逐渐减少提供贷款，有鉴于此，各国央行陆续宣布降息，或采取相关措施，设法确保流向企业的贷款金流仍畅通无阻。

但无论这些贷款的贷款利率有多低，借款方仍须还款。而这就是麻烦所在，因许多企业无法达到还款所需的必要营收。

经济合作暨发展组织（OECD）指出，截至去年底，公司债总额高达13兆5000亿美元（约新台币407兆元），来到历史新高水平。

经济研究谘询公司凯投宏观（Capital Economics）在最近发布的一份报告提到，包含银行借款在内，「全球（公司）债占国内生产毛额（GDP）比率…接近创历史新高的94%」。

这催生越来越多所谓「��尸企业」。这类企业只能藉由不断贷款，才能勉强支付贷款利息，而不太可能付清贷款本金。

根据国际清算银行（Bank for International Settlements）2018年发布的报告，��尸企业占所有企业比例高达6%至12%，这部分需归咎于大量低利贷款。

即使这个比例看似不高，但这很快就会形成大型风险，例如引发垃圾债风暴。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情引发经济衰退，或导致借贷成本攀升，可能使债券评级机构将许多债券降为垃圾级债券。OECD估计，若金融市场受到与2008年全球金融风暴相等的冲击，则价值5000亿美元的公司债会在12个月内被降为垃圾级债券。

© 2020 AFP