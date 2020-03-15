疫情肆虐 联准会可能采零利率救市

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦准备理事会（FED）17日召开会议，将有一件事要做，就是要说服全世界，即便降息不是最好的选项，但也要尽其所能减低武汉肺炎疫情所带来的经济冲击。

自联准会主席鲍尔（Jerome Powell）上次主持政策例会以来，这8周期间全球经济情势已因2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情全然改观，也迫使联准会紧急调降基本利率两码作为因应，并在上周挹注金融市场1.5兆美元资金，扩大买回美国公债，采取类似2008年全球金融危机时的「量化宽松」政策。

对于联准会这次会议会作何决定，分析专家表示，再度降息是必然的，问题是：会降到多低？

Grant Thornton首席经济学家史万克（Diane Swonk）告诉法新社说：「联准会是否立刻降到零利率，或是等到4月才完全降至零，两者间抉择很难。」

她警告，「单单降息是不能真正解决我们所面临的问题」，但是「另一面却能帮助减轻灾情」。

武汉肺炎疫情已经重创华尔街，11年来首度走回「熊市」，全球股市市值蒸发掉16兆美元，而灾情尚未完了。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏 ）

© 2020 AFP