自家走红毯过干瘾　影展因疫情取消电影人干脆在家办首映

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（法新社洛杉矶14日电） 近来许多影展受武汉肺炎疫情影响宣布取消，但创意满点的电影人可没因此闲下来，没办法到影展发表作品，那就在自家客厅铺起红地毯，来场家庭「首映会」吧！

德州的南方音乐节（SXSW）以及纽约的翠贝卡影展（Tribeca）近日都因疫情影响宣布取消，原定要在南方音乐节首映的惊悚片The Carnivores没了舞台，只好改在摄影指导的德州奥斯汀家中办起「首映」。

此片导演强生（Caleb Michael Johnson）表示：「我们有外烩服务，有红毯，摄影师和地方记者也会来。」

红毯会从前廊开始铺设，一路直通屋内，来到后院的墨西哥餐厅The Taco Stand外烩服务。这家餐厅的外烩服务，全由当地赞助商负责埋单。

南方音乐节宣布取消当天，The Carnivores团队在酒吧闲聊3小时，想出了在家办首映的想法。

摄影指导明尼克（Adam Minnick）表示：「很疯狂，因为我们那时根本还没很醉！但这点子很快就浮了出来！」

「我们的全球首映原定14日周六举行，现在，我们依旧会在14日周六首映，在奥斯汀办。」

美国演员大卫艾奎特（David Arquette）原本也要在南方音乐节首映纪录片作品，现在也会改在他位于好莱坞附近的家中举办首映会。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP