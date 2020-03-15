NBA武汉肺炎第3例 经纪人证实活塞伍德确诊

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（法新社底特律14日电） NBA出现第3位武汉肺炎确诊球员，活塞伍德的经纪人证实伍德染病的消息。伍德所属的活塞先前曾和爵士交手，爵士阵中有戈贝尔、密契尔确诊。

美国职篮NBA犹他爵士与奥克拉荷马雷霆一役，11日比赛开始的跳球前，却突然被取消，事后证实是爵士连两届年度最佳防守球员得主戈贝尔（Rudy Gobert）的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）检测呈阳性反应。

NBA在球员出现武汉肺炎确诊首例后，宣布本季剩余赛事无限期暂停，戈贝尔的队友密契尔（Donovan Mitchell）稍后也证实感染。

今天，底特律活塞的伍德（Christian Wood）确定感染武汉肺炎，成为第3位确诊的NBA球员，也是第一位非爵士球员，但他未出现症状。

爵士与活塞曾在7日对战，伍德当天拿下30分、11篮板的「双十」成绩，但爵士111比105获胜，伍德本季平均每场比赛可拿下13.1分、6.3篮板、1助攻。

最近曾和爵士交手的几个球队，已经开始做检测，多伦多暴龙目前没有人验出阳性反应，但其他队还有很多检验结果没有公布。罗德岛（Rhode Island）警方已经证实，一名在爵士对上波士顿塞尔蒂克的比赛时获得签名的儿童，武汉肺炎的检测呈现阳性反应。

© 2020 AFP