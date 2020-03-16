与父亲切割关系 西班牙国王放弃继承遗产

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（法新社马德里15日电） 西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）今天跟深陷丑闻的父亲保持距离，不但停发父亲璜．卡罗斯一世（Juan Carlos）的王室津贴，还宣布放弃继承父亲的个人遗产。

瑞士「日内瓦论坛报」（Tribune de Geneve）本月初曾报导，璜．卡罗斯一世2008年曾收受沙乌地阿拉伯国王阿布杜拉（King Abdullah）的1亿美元（约新台币30亿元）。这笔钱是以巴拿马一个基金会的名义，存入瑞士一间银行。

这则报导说，据称，其中6500万美元是璜．卡罗斯一世要给前情妇赛维根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein）的。

英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）随后报导，52岁的菲利佩六世也是基金受益人，这个基金会是璜．卡罗斯一世在位时所成立的。

王室今天发布声明表示，菲利佩六世说，他曾在去年4月向公证人明确表示，他不会接受相关基金会的任何款项，并表示，他完全不知道自己是另一个基金会的受益人。

声明中更说，菲利佩六世宣布放弃任何非法或可能损害王室信誉的资产、股票或投资。

西班牙媒体报导，2014年6月宣布逊位的璜．卡罗斯一世至今每年仍能获得超过19万4000欧元（约新台币656万元）的津贴。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP