义大利总理孔蒂：疫情将进入最危险几周

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（法新社罗马16日电） 义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）今天警告，义大利将进入「最危险的几周」，并敦促欧洲各国就武汉肺炎疫情因应措施进行协调。

孔蒂在七大工业国集团（G7）领袖召开视讯会议前，接受义大利「晚邮报」（Corriere Della Sera）访问。他说：「欧洲各国有必要就卫生和经济措施进行协调。」

孔蒂说：「该是勇敢做出抉择的时候了，义大利可以做出重大贡献，因为义大利是第一个经历疫情如此大范围扩散情况的欧洲国家。」

另外，法国卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）今天说，法国2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情「很令人担忧」，且「情况非常迅速恶化」。

沙罗孟接受法国公共电台（France Inter Radio）访问时说：「每3天法国病例就会呈倍数成长，我希望法国人民意识到，有人生病了，这些人正在加护病房接受治疗，且（重症病例数）达数百人。」

欧元集团（Eurogroup）主席沈德诺（Mario Centeno）今天也警告，因受武汉肺炎疫情冲击，欧洲经济有如经历一场战争，且未来还有漫长的仗要打。

© 2020 AFP