义大利疫情失控 重灾区恐缺病床

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（法新社罗马15日电） 2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）在欧洲迅速蔓延，重灾区义大利北部伦巴底大区区长今天警告，病患病床与人工呼吸器都已渐渐用尽，呼吁当局提供协助。

与此同时，梵蒂冈宣布，原定4月5日展开的复活节周活动将会取消。

义大利政府准备公布家庭援助措施，协助民众因应疫情。许多人现在认为，这是第二次世界大战以来义大利面临的最大危机。

而义大利实施的全国封锁今天首遇周末，首都罗马下午阳光普照，街头却空荡一片，只偶尔见到几名慢跑者以及少数当地人拿着购买杂货的袋子经过。

梵蒂冈宣布复活节仪式「会在没有信徒实际与会的情况下举行」之后，退休人士罗曼（Roman）表示：「我对宗教消息不是很感兴趣，我比较在意的是有关自身健康的事情。」

米兰所属的伦巴底大区（Lombardy）区长方达纳（Attilio Fontana）表示，义大利金融首都米兰周边状况「愈来愈严重」。

方达纳告诉义大利Sky TG24频道：「我们就快不能帮人们急救了，因为我们的加护病床快没了。」

「我们需要那些（医生）用来把空气送到肺部的机器，人工呼吸器，但很不幸地我们找不到。」

过去3周来，义大利通报1441起死亡，其中966例在伦巴底大区。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP