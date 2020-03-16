各国央行祭措施未能缓解市场疑虑 亚股哀鸿遍野

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（法新社香港16日电） 包含美国联邦准备理事会（Fed）在内的各国中央银行接连宣布降息和新一波刺激经济措施，但这未能激励投资人信心，亚洲股市今天收盘全面重挫。

联准会昨天宣布降息至接近零利率，为不到两周以来第2度紧急降息；并公布大规模资产收购计画，这与全球金融危机时期所采取的措施类似。日本银行（BOJ，日本央行）今天也公布一系列紧急货币政策措施，并称将扩大执行债券购买计画。

各国央行纷纷采取措施，以对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情。但这些措施仍未能激励投资人信心。观察人士指出，武汉肺炎疫情可能导致全球经济陷入衰退。

另外，根据今天公布的数据，中国1月和2月的工业生产萎缩13.5%，为30年左右以来最大降幅。这项消息也进一步削弱市场信心。

武汉肺炎扩散全球，目前已有近17万人染疫，超过6000人不治。欧洲逐渐成为新疫区之际，许多国家陆续宣布封锁边境。疫情也持续冲击全球股市，亚股今天收盘一片惨绿。

雪梨股市终场重挫9.7%，跌幅创历史新高。马尼拉股市挫跌近8%。曼谷股市下挫7.3%。孟买股市大跌8.0%。

香港和台北股市下跌4.0%。新加坡股市下挫5.3%。上海股市收跌3.4%。首尔股市挫跌3.2%。雅加达、威灵顿和吉隆坡股市也全面收黑。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP