抗武汉肺炎疫情冲击 韩国降息2码 创史上最低

(法新社首尔16日电) 武汉肺炎冲击全球经济,继美国联邦准备理事会(Fed)再次紧急降息后,韩国银行(央行)今天也宣布调降基准利率2码(0.5个百分点)至0.75%,创下韩国利率史上最低纪录。

2019冠状病毒疾病(COVID-19,俗称武汉肺炎)蔓延全球,观察家担忧疫情恐导致全球经济衰退。各国央行纷纷宣布紧急因应措施后,韩国央行今天发布声明表示,基准利率将从1.25%调降至0.75%,自17日生效,这项决定是为了稳定经济与金融情势。

声明指出,有鉴于COVID-19对全球经济的冲击,韩国央行货币政策委员会(The Monetary Policy Board of the Bank of Korea)认为需要采取进一步措施,以减缓金融市场波动,并降低对未来经济成长与通货膨胀的影响。

韩国是全球第12大经济体。在韩国央行宣布降息之前,韩国总统文在寅呼吁采取「史无前例的措施」协助韩国对抗疫情。他并形容,韩国已进入「紧急经济状态」。

武汉肺炎疫情蔓延全球150多国与地区,韩国、美国都出现数千起确诊病例。

疫情冲击全球经济之际,联准会3日宣布降息2码,将联邦资金利率目标区间降到1%至1.25%,不到2周的时间,15日又降息4码(1个百分点),来到0%至0.25%的目标区间。(译者:侯姿莹/核稿:陈昱婷)

