拜登桑德斯选情放一边 联手炮轰川普防疫对策

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（法新社华盛顿15日电） 拜登、桑德斯今天在电视辩论中，暂时放下彼此在美国民主党总统提名初选的镜中，联手攻击川普面对武汉肺炎的防疫缺失，指控他用错误资讯打击自己的科学家。

民主党17日将在4大州举行初选，在马拉松式初选中脱颖而出的拜登（Joe Biden）、桑德斯（Bernie Sanders）在没有现场观众的情况下进行电视辩论，他们上台前碰肘（取代握手），接着站上相隔1.8公尺的讲台。

78岁的桑德斯必须在4大州初选有强劲表现，才能为他的白宫梦续命，他重炮攻击总统川普，指控他引发混乱，在危机当头之际，破坏民众对政府机关最重要的信任。

针对川普发表多项与专家观点不一致的声明，桑德斯补充说：「我们现在必须让这位总统下台，因为他伤害了试图拯救美国人民的医生和科学家。

快速延烧的卫生危机，为拜登和桑德斯首度一对一辩论蒙上一层阴影，两人在正面交锋的头10分钟共商如何因应这场流行病。美国目前已有3000多起2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例，至少60人死亡。

拜登说：「我们正在和病毒作战。」

他补充说，「我会立即徵召军队」，并警告国防部和联邦紧急事故管理总署（FEMA）应立即介入，大幅增加重症病床数量。

他说：「当前的体系不足以对付可能激增的病患数量。」

© 2020 AFP