武汉肺炎冲击美经济 梅努钦：不至于陷入衰退

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（法新社华盛顿15日电） 美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天说，武汉肺炎疫情影响会使美国经济「放缓」，但他并不认为将陷入全面衰退。

询及美国经济是否已陷入衰退，梅努钦回道，「我不这么认为」。

梅努钦说：「我们（的经济）显然将放缓，但今年稍后，在我们对抗这种病毒的同时，经济活动显然也会加快。」

白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）接受福斯财经新闻网（Fox Business Network）访问时说：「我想我们未来一、两周的决策，将决定我们的经济成长是否会大幅下滑。」

若干专家预测，武汉肺炎疫情恐使美国经济陷入衰退。这场蔓延全球的流行病已导致商家暂停营业，各国纷纷祭出旅行禁令，消费活动也趋缓。

但梅努钦表示：「真正的问题是，我们将使用哪些经济工具来确保我们度过难关。因为这是特殊情况，我们正面临旅行活动陷入停顿的状况。」

梅努钦说，他正持续与联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）会谈，商讨藉由提供更大的流动性和某些形式的刺激措施，来支援航空业、饭店业、邮轮业和中小型企业。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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