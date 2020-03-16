武汉肺炎延烧 伊朗高官死亡再添一例

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（法新社德黑兰16日电） 伊朗官媒报导，负责推选和监督伊朗最高领袖的「专家会议」一名成员，因感染武汉肺炎于今天病逝。伊朗武汉肺炎疫情肆虐，已夺走至少12名现任和卸任官员及政治人物的性命。

伊朗通讯社（IRNA）报导，78岁的「专家会议」（Assembly of Experts）成员高巴耶加尼（Ayatollah Hashem Bathayi Golpayegani）确诊感染武汉肺炎后住院治疗，2天后死亡。

伊朗专家会议由88名神职人员组成，高巴耶加尼是其中的伊朗政府代表。

伊朗还有13位政治人物及前任或现任官员感染武汉肺炎，目前正在进行隔离或接受治疗。

半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）另报导，71岁的伊朗着名经济学家和政治运动人士莱士-戴纳（Fariborz Rais-Dana）今天因武汉肺炎病逝。这位伦敦政经学院（London School of Economics）博士曾因宣传反对伊朗制度的言论，遭当局定罪入狱。

根据伊朗官方统计，目前为止境内已有近1万4000例武汉肺炎确诊，并有超过720例死亡。伊朗政府仍持续努力控制迅速扩散的疫情。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP