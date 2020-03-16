武汉肺炎疫情罩顶 北美票房比911恐攻之后还糟

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（法新社洛杉矶15日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）阴霾之下，北美周末票房遭遇20 年来最糟表现，观众不敢外出，部分戏院限制人数，确保来宾之间能有空位。

追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，皮克斯/迪士尼动画「1/2的魔法」（Onward）连续第2周占据北美票房第一名宝座，但13至15日票房从上个星期的3900万美元暴跌至1050万美元。

多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）网站报导，整体来说，票房似来到20年新低，收入约5500万美元，表现比2001年911恐攻过后还糟。

好莱坞报导引述一名主管的话说，北美5000个戏院有约100个完全关门，其他可能会跟进。

排名第2的是狮门出品的「依然相信」（I Still Believe），进帐950万美元。

排名第3的是另一部新片、索尼出品的「血卫」（Bloodshot），这部由冯迪索（Vin Diesel）主演的超级英雄片有约930万美元表现。

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）主演的环球惊悚片「隐形人」（The Invisible Man）排第4，票房600万美元。

排名第5的是本周上档的环球惊悚片「恶猎游戏」（The Hunt），入袋530万美元。希拉蕊史旺（Hilary Swank）、贝蒂吉尔平（Betty Gilpin）等影星，饰演一群沦为富裕菁英猎杀目标的陌生人。

第6到第10的电影依序为：「音速小子」（Sonic the Hedgehog），260万美元；「回归之路」（The Way Back），240万美元；「极地守护犬」（The Call of the Wild），220万美元；：「艾玛」（Emma），140万美元；「绝地战警FOR LIFE」（Bad Boys for Life），110万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP