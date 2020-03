武汉肺炎疫情罩顶 北美票房比911恐攻之后还糟

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶15日电) 2019冠状病毒疾病(COVID-19,武汉肺炎)阴霾之下,北美周末票房遭遇20 年来最糟表现,观众不敢外出,部分戏院限制人数,确保来宾之间能有空位。

追踪票房表现的北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,皮克斯/迪士尼动画「1/2的魔法」(Onward)连续第2周占据北美票房第一名宝座,但13至15日票房从上个星期的3900万美元暴跌至1050万美元。

多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」(The Hollywood Reporter)网站报导,整体来说,票房似来到20年新低,收入约5500万美元,表现比2001年911恐攻过后还糟。

好莱坞报导引述一名主管的话说,北美5000个戏院有约100个完全关门,其他可能会跟进。

排名第2的是狮门出品的「依然相信」(I Still Believe),进帐950万美元。

排名第3的是另一部新片、索尼出品的「血卫」(Bloodshot),这部由冯迪索(Vin Diesel)主演的超级英雄片有约930万美元表现。

伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)主演的环球惊悚片「隐形人」(The Invisible Man)排第4,票房600万美元。

排名第5的是本周上档的环球惊悚片「恶猎游戏」(The Hunt),入袋530万美元。希拉蕊史旺(Hilary Swank)、贝蒂吉尔平(Betty Gilpin)等影星,饰演一群沦为富裕菁英猎杀目标的陌生人。

第6到第10的电影依序为:「音速小子」(Sonic the Hedgehog),260万美元;「回归之路」(The Way Back),240万美元;「极地守护犬」(The Call of the Wild),220万美元;:「艾玛」(Emma),140万美元;「绝地战警FOR LIFE」(Bad Boys for Life),110万美元。(译者:蔡佳敏/核稿:刘文瑜)

