洋基证实小联盟球员 证实染上武汉肺炎

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（法新社纽约15日电） 美国职棒大联盟MLB纽约洋基的小联盟球队球员，武汉肺炎检测呈阳性反应，是美国职棒圈确诊的首例。

基于美国医疗隐私规定，洋基并未透露这名感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）球员的身分，但表示他从未出现在洋基大联盟球队使用的佛罗里达州春训基地，就目前所知，他也没有和任何洋基（大联盟）球员有接触。

洋基发言人席洛（Jason Zillo）说：「他从未在这里，也没有任何有关人士曾和他在一起。」

面对武汉肺炎疫情，MLB已经宣布，将原订26日开始的新球季，延后至少两周。

MLB取消了所有春训热身赛，但各队将各自决定是否在他们的春训基地继续非正式的练球。

各队40人名单中的球员，已在13日收到通知，他们可以选择留在春训基地、前往球队主场所在的城市，或是回自己的家。

洋基的球员经过投票，决定留在佛罗里达继续练球。

「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）报导，MLB今天发给30支球队一份备忘录，「强烈建议不要」团体练球，并强调扩大社交距离以遏阻疫情蔓延。

根据洛杉矶时报报导，这些建议是在那名小联盟球员确诊后发出。报导说，那名小联盟球员13日上午通知球团他有发烧症状，之后才接受检测。

© 2020 AFP