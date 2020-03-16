设计诸多奥运场馆 义大利名建筑师新冠肺炎病逝

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（法新社罗马15日电） 义大利媒体报导，协助设计巴塞隆纳奥运场馆的义大利知名建筑师葛雷高第（Vittorio Gregotti）在感染新冠肺炎后，今天不幸病逝，享耆寿92岁。

晚邮报（Corriere della Sera）、AGI通讯社等义媒报导指出，葛雷高第在感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，在米兰一家医院接受治疗，随后因肺炎病逝。他的妻子马莎（Mariana Mazza）也在同家医院接受治疗。

武汉肺炎疫情蔓延全球，义大利是最严重的疫区之一。

除曾协助设计1992年巴塞隆纳夏季奥运场馆，葛雷高第也负责设计位于义大利热那亚（Genoa）、作为1990年代世界杯足球赛的场馆，以及米兰阿幸波地剧院（Arcimboldi Opera Theatre）。

葛雷高第的职涯成就还包括设计中国上海的住宅区、葡萄牙的贝伦（Belem）文化中心、法国普罗旺斯大剧院（Grand Theatre de Provence）。

总部位于纽约的「建筑师报」（The Architect's Newspaper）报导，义大利文化遗产部长佛兰契斯奇尼（Dario Franceschini）哀悼葛雷高第病逝，「他是一位伟大建筑师、城市规划师，为我们国家在世界上创造声望，在这悲伤的一天，我与他的家人同在」。

义大利建筑师博埃里（Stefano Boeri）也在脸书致哀，并形容葛雷高第是「创造我们文化故事」的「国际建筑界大师」。

据建筑师报指出，葛雷高第于1927年出生于义大利北部地区的诺伐拉（Novara）。1952年毕业于米兰理工大学，曾先后担任建筑杂志编辑、总编，建筑师、城市规划师及策展人。

葛雷高第也是威尼斯建筑双年展的先驱者。威尼斯建筑双年展始于1980年。

© 2020 AFP