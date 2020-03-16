韩国首都圈再爆武汉肺炎群聚感染 教会46例确诊

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（法新社首尔16日电） 继电话客服中心后，韩国首都圈又发生群聚感染，一处教会连同牧师夫妇在内共46人确诊，确诊数仅次于首尔九老区电话客服中心的124例。

包括牧师夫妇在内，位于京畿道城南市的这间教会，9日至15日间陆续有6人确诊，当局追查曾在1日及8日参与教会礼拜的135名信徒，其中106人已进行筛检，共有40人确诊，58人为阴性，8人需要再次筛检。

新增的40例确诊者，有34人住在城南市，另外有2人住在首尔市、2人住在富川市、2人住在仁川。

报导指出，防疫当局虽多次呼吁宗教团体尽量不要集会，但这间教会仍持续进行礼拜活动，加上教会规模不大，100多人挤在仅约35坪大的礼拜堂，与其他信徒密集接触机会增加，可能是造成这次群聚感染的原因。

连同先前确诊案例，这间教会已有46人确诊，规模在首都圈内仅次于上周爆发群众感染的首尔九老区电话客服中心，这个客服中心至15日凌晨零时已累计124例确诊。

教会相关人士表示，除周末进行礼拜，周间至少也有20、30人到教会聚会、用餐、准备礼拜等，人员接触频繁。这个教会已从9日起暂时关闭至22日。

© 2020 AFP