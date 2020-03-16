WHO秘书长发起洗手挑战 体育界名人响应

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（法新社日内瓦16日电） 为对抗武汉肺炎疫情，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞在推特发起拍片展示正确洗手方式的活动，已有多位体育界明星和名人响应。 谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）13日发起「洗手挑战」（#SafeHands），发布展示自己洗手方式的影片，并标记多位名人接受挑战，包括微软（Microsoft）共同创办人比尔盖兹（Bill Gates）、比利时足球明星卢卡库（Romelu Lukaku）、韩国偶像男团BTS和美国流行乐天后凯蒂佩芮（Katy Perry）等。

武汉肺炎已在全球造成6000多人丧命。卫生专家表示，频繁彻底洗手是对抗疫情扩散最重要方法之一。

被谭德塞点名的国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）接受挑战。他在拍摄的洗手影片中敦促民众协助「赶走病毒」，并「请确保散布这个讯息，而非病毒」。

此外，英超足球队利物浦（Liverpool）门将贝克（Alisson Becker）、已退休的巴西足球明星卡卡（Kaka）和一级方程式赛车（F1）赛车手葛洛尚（Romain Grosjean），也都拍片响应这项活动。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP