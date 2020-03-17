川普也称中国病毒 疫情引爆美中口水战

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（法新社华盛顿16日电） 2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）疫情引爆美中口水战，美国与中国今天互相要求对方停止抹黑行动，美国总统川普此时却跟进盟友，把2019冠状病毒称为「中国病毒」。

川普今晚推文说：「美国将强有力地支持那些产业，像是航空公司等特别受这种中国病毒影响的产业。」

川普的盟友早就已经把2019冠状病毒称为「中国冠状病毒」，川普却是第一次这样说。

川普的推文引爆批评者炮轰，称此为种族歧视，可能煽动反亚裔情绪。

针对川普的推文，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）推文说：「我们的亚裔社群，也就是你服务的人们，已经在受苦了，他们不需要你助长更多偏执。」

美中互杠之际，正逢世界卫生组织（WHO）宣布中国以外的世界其他地区确诊与死亡病例都已超过中国之际。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通电话时，对北京动用官方管道，「把2019年冠状病毒疾病疫情怪到美国身上」表达强烈反对。

蓬佩奥强调，现在不是散布虚假讯息和荒诞谣言的时候，而是所有国家团结对抗共同威胁之时。

美国国务院13日召见中国驻美国大使崔天凯，对北京当局暗示2019冠状病毒是由美军带进武汉一事表达强烈抗议。

那是因为中国外交部发言人赵立坚13日用中英文推文，暗示全球大流行的「零号病人」或许来自美国，而不是中国武汉。

「可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！」

© 2020 AFP