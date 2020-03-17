武汉肺炎袭影坛又一例 英男星伊卓瑞斯艾巴确诊

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（法新社纽约16日电） 英国男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）今天在推特影片中透露，他检测武汉肺炎呈阳性反应，目前没有症状，但已在隔离。

47岁的艾巴在影片中说：「感觉糟透了。」他透露13日得知曾接触过的人确诊感染，因此他自行隔离并接受筛检，今天得知结果为阳性。

艾巴说：「听着，我现在没事。」他还告诉粉丝说「这是很严肃的事」。

他表示「现在该是好好思考保持社交距离并且勤洗手的时候」，还说「外面有人没有出现症状，但会容易就散播病毒」。

「保持公开透明现在可能是最好的选择。」

艾巴呼吁身体不适者先休息，可能的话去筛检一下，他同时声援其他感染者。

艾巴也慰问那些失去亲人或因各地商家关门而生计受影响的民众。他说：「我们现在活在一个分裂的世界，我们大家都能感受到。但现在该是团结的时候，现在该好好为彼此着想。」

艾巴在影片最后呼吁大家「保持乐观，不要恐慌」。

艾巴不是第一位爆出确诊的影星。前往澳洲拍片的美国巨星汤姆汉克斯（Tom Hanks）12日刚透过Instagram宣布自己和妻子双双确诊，消息一出震惊全球。

曾在「007量子危机」饰演庞德女郎、乌克兰出生的法籍女星欧嘉柯瑞兰蔻（Olga Kurylenko）昨天也在IG上宣布她2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）采检结果呈阳性。

© 2020 AFP