疫情冲击 全球航空大砍航班美业者寻求政府纾困

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（法新社纽约16日电） 武汉肺炎疫情愈演愈烈，航空旅行需求陷入紧缩，全球主要航空公司今天宣布进一步大砍航班，而受到疫情严重冲击的美国航空业则正在寻求川普政府提供约500亿美元的纾困援助。

业界团体美国航空协会（A4A）援引「前所未见」的需求下滑，「情况日益恶化」，「远比911更糟」为由，提出包括补助、贷款和税收减免在内的愿望清单。

美国航空协会主席兼执行长加里奥（Nicholas Calio）说：「这是眼下面临的问题，不是还没发生的事情。必须采取紧急行动。」

这个团体说，在「乐观」情况下，到2020年底，航空业的资产流动性将减少230亿美元，在「悲观」情况下，则将减少530亿美元。

美国航空协会说：「截至3月16日上午，悲观情况看似最有可能发生。」

美国总统川普说：「我们必须支持航空业，这不是他们的错。」川普告诉航空业者政府会提供协助，但未提出明确数字。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情持续延烧，欧洲航空公司稍早宣布将扩大削减航班。

旗下拥有英国航空（British Airways）和西班牙伊比利亚航空（Iberia Airlines）的「国际航空集团」（IAG）宣布，4月至5月将缩减75%运量；德国汉莎航空（Lufthansa）则说，将会砍掉高达90%的长途航班载客量，主要影响的是飞非洲、中东和南美洲航线。

英国维珍航空（Virgin Atlantic）已决定停飞旗下75%的飞机，4月则将停飞高达85%飞机。

欧洲廉价航空易捷航空（EasyJet）也警示，旗下「多数」飞机可能必须停飞，同时敦促欧洲各国政府协助航空公司保有资产流动性。

爱尔兰廉价航空瑞恩航空（Ryanair）宣布削减航班之际，也不排除全面停飞的可能。

法国航空（Air France）将在未来两个月大砍70%至90%运量，奥地利航空（Austrian Airlines）将从19日起全面停飞，芬兰航空（Finnair）也将砍掉90%运量，直到情况有所缓和。

此外，澳洲航空（Qantas Airways）也宣布削减90%国际运量和60%国内航班，至少到5月底。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP