国际油价再挫 一度跌至近25美元

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（法新社伦敦18日电） 尽管各主要经济体宣示将推出刺激经济措施，却仍无法缓解因武汉肺炎大流行及价格战引起的担忧，国际油价今天再度下挫，西德州中级原油一度跌到接近25美元关卡，创17年来最低价。

两大原油期货合约西德州中级原油（WTI）及布伦特原油（Brent crude）都下跌。西德州中级原油下滑5.19%，降到每桶25.55美元，盘中还一度跌到25.08美元，是2003年以来新低；布伦特原油下跌3.0%，来到每桶27.88美元。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情蔓延全球。各国纷纷祭出旅游限令并采取措施来因应疫情对需求的冲击，再加上俄罗斯与沙乌地阿拉伯等产油大国持续陷于价格战，近来几天国际油价跌至将近17 年来的新低。

沙乌地阿拉伯扬言增加石油出口量，透过减少国内石油使用量并以天然气替代，将可增加每日25万桶石油的出口。

万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「产油国之间持续价格战，再加上越来越多国家关闭边界，打破任何反弹的希望。」

沙乌地阿拉伯与俄罗斯的价格战始于上周。沙乌地阿拉伯要求主要原油产油国一起减少产量，以因应疫情对油价的冲击，不料，却遭到俄罗斯拒绝，沙乌地阿拉伯随后大砍价格并宣示要增加出口。

© 2020 AFP