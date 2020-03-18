欧洲成武汉肺炎重灾区 世卫吁各国大胆行动

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（法新社哥本哈根17日电） 世界卫生组织（WHO）欧洲区办公室今天称欧陆为武汉肺炎疫情大流行的「重灾区」，呼吁欧洲各国有必要采取「大胆」措施来防堵疫情。

欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）在记者会上表示：「没有例外，每个国家都需要各自采取最大胆的行动来停止或延缓病毒威胁。」

克鲁格表示，抱持「事不关己」的心态并非选项。

克鲁格还说，「好消息」是欧洲地区「绷紧神经、高度戒备」，所有成员国都已展开「准备、整备和应变措施」。

法新社依据官方消息来源数据指出，2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）去年12月底首度现踪以来，已造成全球7408人病故。

根据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）数据，截至今天为止，全球确诊已突破18万例。

克鲁格表示，每一个国家的疫情发展速度各异，各国应衡量自身情况来决定因应措施的施行重点。

世卫欧洲区53国南辕北辙，从俄罗斯到安道尔侯国，以及德国和中亚的塔吉克共和国等。

欧洲联盟（EU）27国外部边境和其申根免签区，今起对外关闭30天。

世卫昨天表示，面对「这个世代关键性全球卫生威胁」，有必要采检所有可疑病例。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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