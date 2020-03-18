武汉肺炎冲击经济 世界各国防疫纾困措施一次看

广告 继续浏览后续

（法新社台北18日电） 武汉肺炎（COVID-19，2019冠状病毒疾病）疫情持续蔓延并重创世界经济，各国政府纷纷祭出防疫纾困措施以缓解冲击，以下统整世界各国的经济因应对策。

●北美洲

美国总统川普政府17日宣布，拟祭出1兆美元（约新台币30兆元）经济刺激方案，包括提供500亿美元资金给受重创且濒临破产的航空业，并对小企业提供2500亿美元融资。

美国联准会（Fed）早在3日宣布降息2码（0.5个百分点），将联邦资金利率目标区间降到1%至1.25%，15日又降息4码（1个百分点），来到0%至0.25%的目标区间。同时联准会也宣布启动7000亿美元的量化宽松措施。

加拿大当局正推出100亿加币（约新台币2100亿元）信贷计画，以帮助陷入困境的企业。加拿大央行也在4日宣布降息2码至1.25%。

●欧洲

英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）17日宣布史无前例的3300亿英镑（约新台币12兆元）资金，向企业提供担保援助。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）16日宣布政府将提供3000亿欧元（约新台币10兆1100亿元）贷款担保，同时政府也将释出一笔450亿欧元纾困资金，协助企业和劳工度过危机。

德国政府近日宣布推出至少5500亿欧元的纾困措施，并暂停面临严重周转问题企业的法律义务，以申请破产。

目前是欧洲疫情最严重国家的义大利，政府承诺要为金融体系「强力注入流动性」，以产生3400亿欧元的资金流量。

西班牙17日公布规模达2000亿欧元（约新台币6兆7000亿元）的防疫计画，以帮助企业、保护劳工及其他受疫情影响的弱势团体。

●亚太地区

武汉肺炎疫情最初爆发地中国，央行早于2月20日宣布降息，并誓言要采取包括减税在内的一系列措施，以协助企业度过难关。

日本政府与执政党为因应疫情可能对经济造成的影响，正在研议发放每人1万2000日圆（约新台币3380元）以上现金；也有执政党干部提案发放消费券提振消费。

澳洲12日宣布110亿美元支出计画，以应对疫情带来的经济冲击，并避免近30年不曾发生的经济衰退在澳洲重演。这项计画支出总额较澳洲国内生产毛额的1%略低。（编辑：陈彦钧/核稿：张佑之）

© 2020 AFP