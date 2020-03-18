武汉肺炎延烧 黑人非洲首传死亡病例

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（法新社布吉纳法索瓦加杜古18日电） 非洲沙赫尔地区（Sahel）国家布吉纳法索（Burkina Faso）今天宣布武汉肺炎死亡首例，也是非洲撒哈拉沙漠以南（sub-Saharan Africa）地区所知首起死亡病例。

布吉纳法索回应武汉肺炎的国家协调员、教授魏陶哥（Martial Ouedraogo）告诉媒体：「我们记录一名62岁女性患者在昨晚死亡，她患有糖尿病，在加护病房接受治疗。」

魏陶哥说，布吉纳法索新增7起2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例，「确诊数（布吉纳法索）来到27人，其中女性15人、男性12人」。

其中包括波波迪鸟拉索镇（Bobo Dioulasso）的一起确诊病例，也是首都瓦加杜古（Ouagadougou）外的首例。

非洲感染武汉肺炎和死亡的病例落后于全球，但原因还不清楚。

到今天为止，法新社收集的非洲确诊病例总数是576起。

其中有15例死亡，包括埃及6例、阿尔及利亚5例、摩洛哥2例、苏丹1例、布吉纳法索1例。

专家疾呼，正视撒哈拉以南国家容易受到高传染性呼吸道病毒感染的脆弱性。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP