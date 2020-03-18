脸书谷歌拟用定位资讯抗武汉肺炎

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（法新社旧金山18日电） 脸书与谷歌正与华府商讨借助科技加强防疫。这项计画可能涉及搜集美国民众智慧型手机中的定位资讯，在匿名的情况下绘制武汉肺炎扩散图，并预测紧急的医疗需求。

谷歌（Google）发言人刘强尼（Johnny Luu，音译）在给华盛顿邮报（Washington Post）的声明中证实，他们正在研究有助对抗武汉肺炎疫情的匿名定位资讯整合技术。

在历经数件丑闻后，个人资料的使用在美国是一项高度敏感的议题。2011年，美国国家安全局（National Security Agency）被发现在未获允许的情况下搜集电话纪录。

但大约有50名科学家在上周联名发表公开信，呼吁矽谷科技巨头们运用它们的专业采取行动对抗疫情。

公开信还要求社交网路播放卫教影片、优步（Uber ）发送消毒产品给驾驶、亚马逊（Amazon）对口罩、酒精消毒剂祭出限购。

至于苹果（Apple）和谷歌被赋予的期待是，将追踪工具整合到所使用的作业系统中，让用户可以匿名启动程式，以了解自己是否到访确诊者去过的地方。

公开信还说：「长期来看，这样的系统在未来能更好地抑制传染病，追踪民众的接触史在中国与韩国都起了很好的作用，在大规模疫情的应对上，这种方法到哪里都有用。」

© 2020 AFP