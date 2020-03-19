国际田总主席：东奥有可能延到9月举行

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（法新社雅典19日电） 国际田径总会（IAAF）主席柯伊（Sebastian Coe）今天坦言，2020东京奥运有可能因武汉肺炎疫情延到今年9月或10月举行，但他表示，现在做出最后决定还为时过早。

法新社报导，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）全球大流行，各界要求2020东京奥运延期之际，希腊今天在闭门进行的圣火交接仪式中，将奥运圣火交给东奥组织委员会。

圣火交接仪式在希腊雅典帕那辛纳克体育场（Panathenaic Stadium）举行，现场没有观众。希腊体操选手佩尔罗尼亚斯（Eleftherios Petrounias）持圣火跑一圈，而后撑竿跳选手史帝芬尼蒂（Katerina Stefanidi）引燃圣火台。之后圣火交到东奥代表井本直步子（Naoko Imoto）手上。

至于东奥是否如期举行或取消，越来越多运动员对此表达关切。奥运高层昨天坦言，没有「理想」解决办法。

国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）本周稍早表示，东奥如期在7月24日登场仍是国际奥会的目标。

但国际田总主席柯伊接受英国广播公司（BBC）访问时坦言，东奥可能延期。柯伊也是国际奥会协调委员会（Coordination Commission）成员。

当被问及东奥是否会延至9月或10月举行时，柯伊回答说：「那是有可能的，此刻任何事都有可能…但这不是现在必须做出的决定。」

不过，柯伊表示，若延到明年再举办奥运，恐会引发一些问题，例如可能影响到各运动协会所主办世界锦标赛的赛期。

© 2020 AFP