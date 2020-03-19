对抗武汉肺炎 各国祭刺激措施似未见成效

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（法新社伦敦19日电） 武汉肺炎大流行导致多国封锁或关闭商家，世界经济面临2008年以来最大危机，各国政府及中央银行纷纷向全球经济挹注惊人款项及紧急补救措施，但似乎未见成效。

继中国之后，欧洲如今成为武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情震央，关闭边界的各国政府急忙开放支出管道，采取各种方式刺激经济。

欧洲中央银行（ECB）18日意外宣布7500亿欧元计画，打算收购政府与企业债券，增加系统中的资金，协助抑制疫情对经济造成的伤害。

欧盟各国财长16日曾承诺对抗武汉肺炎带来的「战争」，但拒绝动用欧元区规模4100亿欧元纾困基金「欧洲稳定机制」（ESM）。

欧元区成员国也就是否发行「冠状病毒债券」（Coronabonds）展开辩论，如果成形，这将是成员国首次打破分担债务的禁忌。

在美国方面，财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）17日表示，除了3000亿美元延迟缴交税金计画外，官员正草拟可能超过1兆美元计画，可能包括直接向有困难家庭发放现金，规模将远超过2008年爆发金融海啸期间祭出的措施。

此外，针对有薪病假及扩大失业救济金等的1000亿美元紧急援助方案，美国总统川普于18日签署成为法律。

加拿大18日也宣布加币270亿元（190亿美元）援助计画，还有更多延迟缴税并宣布降息。

国际货币基金（IMF）则为较贫穷国家备妥500亿美元援助资金，并呼吁采取2008年金融海啸发生后的「全球因应措施」。

© 2020 AFP