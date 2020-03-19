川普签署千亿美元纾困案 供免费采检病毒

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天签署规模达1000亿美元的紧急援助方案，以确保染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）的美国劳工能享有带薪病假，联邦政府还将推出更多援助计画。

美国朝野两党在联邦众议院通过这项法案后，联邦参议院今天稍早也轻松以90票赞成、8票反对的票数让法案通关；数小时后，川普在声明中表示，他已签署法案。这是在川普主政期间，美国国会的民主党、共和党及总统之间迅速合作的一个罕见例子。

这项法案为需要的人提供免费病毒采检、带薪病假、带薪家庭照顾假，并为数百万美国人的失业保险提供资金挹注。

法案目的是在俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病全球公卫危机中，加强对美国人民的保障。在美国，疫情已造成超过110人死亡、超过7300起确诊病例。

参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在表决后说，这是非常重要的一步。这项法案是国会为因应新型冠状病毒疫情所提出的第2项紧急纾困方案，被称为「第2阶段法案」；第一阶段是在3月初通过，规模为83亿美元。

麦康奈承认替劳工纾困的紧急需求，并强调他会强制参议院继续开会，直到完成更广泛的第3阶段纾困法案，「只是不清楚完成这些程序要花多久时间，我们正迅速行动，因为情势所需」。

白宫与国会正讨论一项规模达1.3兆美元的计画，这是历来联邦紧急计画中金额最多的之一。据报这项方案包括直接发放5000亿美元的支票给美国民众，以及支援小型企业贷款的3000亿美元。

财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）说，计画还包含3000亿美元的延期缴税措施。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP