忧心疫情冲击经济　德国企业信心3月份跌至11年新低

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（法新社法兰克福19日电） 德国一项备受瞩目的调查今天显示，德国企业信心3月跌至自2009年8月以来的最低点，主因企业都在考量2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）大流行可能带来的经济冲击。

德国经济研究机构衣佛研究所（Ifo）表示，3月所作调查的初步结果显示，商业景气指数（Business Climate Index）从2月份的96.0点跌至87.7点。

衣佛研究所所长菲斯特（Clemens Fuest）指出：「这创下自1991年来的最大跌幅，使得这项指数跌至自2009年8月以来的最低点。」

他指称：「德国经济正步入衰退。」

德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）上周还表示：「应该没有健康的公司及（员工）会发现自己陷入困境。」

然而，衣佛研究所发现，因防疫措施为日常生活和经济活动带来巨大限制，制造业、服务业和零售业的企业信心都急剧下跌，但建筑业信心只有些微下降。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）昨晚在一场破天荒的电视演说中对大众重申，德国政府「将竭尽所能缓解经济冲击并保护就业」。

© 2020 AFP