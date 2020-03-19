抗武汉肺炎 葡萄牙进入紧急状态

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（法新社里斯本18日电） 葡萄牙今天宣布全国进入15天紧急状态，以抗武汉肺炎蔓延，此举将有便于政府降低人民流动。

葡萄牙保守派总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在电视演说中解释采取此举的原因，并宣布今天午夜生效。他表示：「这是特殊时期做的特殊决定。」

他说：「这不是扰乱民主，而是防止民众生活大乱后无法复原的民主做法。」

法新社报导，这是约有1000万人口的葡萄牙在经过数十年右派独裁、自1970年代民主化以来首度宣布紧急状态。

紧急状态令可让政府暂停部分宪法保障的权利和自由，例如人民移动和罢工自由，也能让政府强制民众隔离。葡萄牙政府明天将在例行内阁会议后公布紧急状态下的具体措施。

葡萄牙总理柯斯塔（Antonio Costa）表示，这项经过国会批准的法令不会用来实施「强制性宵禁」。他还说，相关措施将强化这场防疫战。

葡萄牙目前有448例（COVID-19，俗称武汉肺炎）确诊病例，死亡病例2起，但政府已警告，全国感染人数预计「至少」在4月底前会持续攀升。

全国早已禁止100人以上集会、关闭学校和夜店，并且限制可以到餐厅的人数以及老人住宅访客人数。

© 2020 AFP