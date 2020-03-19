斐济爆首例武汉肺炎确诊 当局急封城祭旅游限制

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（法新社斐济首都苏瓦19日电） 斐济今天通报，境内出现首起武汉肺炎确诊病例，患者为一名空服员。当局立即宣布封锁这名患者所处城市。另外，斐济总理巴依尼马拉马宣布，国际旅客入境皆须自我隔离。

斐济卫生部长瓦卡伊那贝特（Ifereimi Waqainabete）推文说：「这是一起出现在路托卡（Lautoka）市的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊，为境外移入案例，患者最近曾出国。」

瓦卡伊那贝特还说：「他已立即被隔离，目前正接受仔细的医疗监控。」斐济人口93万。

当局表示，确诊患者为一名27岁斐济航空（Fiji Airways）男空服员，最近曾到过美国和纽西兰。他们还说，正持续追踪曾与这名确诊患者搭乘同班机的旅客和机组人员。

首例确诊消息一出，引发当地恐慌抢购潮。斐济首都苏瓦（Suva）居民挤爆超市抢购基本民生用品。「斐济时报」（Fiji Times）报导，路托卡市的父母纷纷赶到学校将孩子接回。

斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）在电视转播喊话民众镇静；他并宣布斐济第2大城路托卡市将全面封城，与境内其他地区隔离。路托卡拥有约5万5000人口。

巴依尼马拉马表示，农业官员会在路托卡市边境，留下蔬果和块根作物，以确保当地居民在为期两周的隔离期间能有足够食物。

巴依尼马拉马也宣布，斐济实施全面旅游限制，包含所有国际旅客入境皆须自我隔离。另外，当局也禁止20人以上的群聚，当局正在设立发烧专用筛检站，且军队会协助追踪曾与确诊患者接触的人。（译者：李宛谕/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP