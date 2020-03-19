欧央行救市措施未能拉抬信心 亚洲股市续挫

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（法新社香港19日电） 亚洲股市今天持续挫跌，欧洲中央银行（ECB）7500亿欧元购债计画，未能拉抬市场信心，投资人忧心世界正因疫情走向经济灾难。

欧洲央行所谓的「因应疫情大流行紧急采购计画」（Pandemic Emergency Purchase Programme），目的是在投资人停止注资之际，挹注市场亟需的流动性。

分析师表示，在受到2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情摧残的欧元区，这项计画可能「改变局势」。

欧洲央行表示，这项7500亿欧元（约新台币25兆元）购债计画是暂时性措施，将实施到欧银判断疫情危机结束为止，但无论如何不会在今年底前结束。

亚股闻讯一度上扬，但随后迅速回跌，因为投资人考量到多月来的经济困境，世界多国正采取封锁措施防疫，这场疫情目前已造成超过20万人感染、9000多人死亡。

日本日经225指数今天下跌1.0%，收16552.83点。香港恒生指数挫跌2.6%，收21709.13点。上海证券交易所综合指数下滑1.0%，收2702.13点。

首尔股市重摔逾8%，台北及雅加达股市大跌逾5%，新加坡股市挫跌4.73%，雪梨及威灵顿股市下滑逾3%。孟买股市下跌2.01%，曼谷下滑0.38%。

© 2020 AFP