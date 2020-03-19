球员受筛检比民众便利挨轰 NBA帮球员说话

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（法新社洛杉矶18日电） 美国大批民众得久候才能等到武汉肺炎筛检，美国职篮NBA的球员却得以迅速受检，挨批根本是「富人采检」。NBA总裁席佛（Adam Silver）今天受访时捍卫联盟决定。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）先前抨击说，「KD」杜兰特等4名布鲁克林篮网球员确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）后，NBA许多球队得以接受筛检。

包括篮网、犹他爵士、波士顿塞尔蒂克、多伦多暴龙与洛杉矶湖人队的球员都已在私人设施受检。

白斯豪贴文时虽预祝篮网确诊球员早日康复，但也不客气地说「在许多重病患者等采检的同时，不应有NBA球队全队采检」。

「采检不该是为了富人，应该是为了病人。」

席佛今天接受ESPN访问时表示，NBA有8队受检。他虽承认白斯豪批评有理，但也捍卫安排球员受检的决定，他说，NBA是依照公共卫生当局建议采取行动。

席佛说：「我当然了解他的论点是说，当情况已严重到要像战时那种检伤分类来防疫的时刻，我们却可获得这种待遇，很让人遗憾；所以最根本的议题显然是检测不足。」

「我只能说，在NBA这个案例上，我们是遵照公共卫生官员建议。」

© 2020 AFP