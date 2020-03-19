疫情当头 约会网站交友先聊天见面再说

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（法新社纽约18日电） 随着政府要求民众避免外出，待在家里，减少人与人之间的社交互动，以遏止武汉肺炎疫情蔓延，约会网站鼓励网友先在网路上以虚拟方式认识彼此，而不鼓励直接约见面。

知名红娘网站OkCupid 16日推文表示：「我们不知道谁会听这些，但目前真的不是和约会对象上酒吧的时候。」

法新社访问多个约会网站，受访网站拒绝透露2019 冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情导致美国各大城市本周封城后，会员上网情况是否受到影响。

即使部分学者呼吁疫情当头，约会网站应该停止所有活动。这些约会网站会员使用情况似乎没有因此减少。

美国作家史托勒（Matt Stoller）推文疾呼：「现在是关闭Tinder和所有约会网站服务的时候。」

「#冠状病毒危机结束前，不要再和随机挑选的人有网路互动了。」

疫情相关玩笑虽然在约会网站很盛行，但不一定能让彼此更容易看对眼。

身兼美国喜剧演员和作家的摩尔（Lane Moore）说：「如果有人看起来似乎没把这场危机当回事，或只把它当成笑话看待，就我个人而言，我认为这是个雷。」

摩尔协助策划Tinder Live直播节目，她在节目中和速配对象互动。她认为这波疫情可能会让人和人之间发展关系。

她说：「我现在正在和一个在Tinder Live遇到的人聊天，我们两个讨论这个COVID-19疫情对我们的生活造成什么样的影响，这不失为认识他人的好方法。」

来自纽约的摩尔表示，过去她在Tinder上碰到的人大多想省略网路聊天，直接跳到见面。但摩尔觉得现在男生开始比较会先聊天，这是好事。

她解释说，这是女生一直希望的，因为不但可以让你和喜欢的对象首次见面，还可以确定他们是否为人正当。

然而，摩尔并不认为这波疫情会引爆约会网站的大革命。

「不难想像，一旦疫情结束，一切回到正常，并非真心喜欢聊天的男生可能还是会重返省话一哥的模式。」

© 2020 AFP