各国政府祭出救市措施 激励亚股收涨

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（法新社东京20日电） 武汉肺炎疫情延烧，全球股市历经一轮重挫后，各国政府与央行纷纷祭出一系列救市措施，投资人稍稍松了一口气，激励亚洲股市今天收涨。

武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情迄今仍未有迹象显示已到尽头，许多国家纷纷封城、锁国应对，重挫全球经济。专家们也无法预期会衰退到何种程度，又会持续多久。

参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）昨天提出1亿美元的紧急纾困方案，以应对武汉肺炎带来的冲击，其中包括每人1200美元的现金救济款。

此外，也提供受疫情冲击的公司总计2080亿美元的贷款，其中580亿美元要给航空业；紧急纾困方案中还有3000亿美元是要放款给小型企业。

各国政府与央行也采取类似的救市措施支持投资人，但很多观察者提醒，疫情还在持续发展中，这些措施可能还是太少。

香港股市大涨5.05%，吉隆坡股市攀涨6.85%，首尔股市暴涨7.44%。台北股市上涨6.37%，马尼拉上扬3.36%。上海股市上涨1.61%，新加坡股市劲扬4.32%，雅加达股市扬升2.18%，威灵顿股市上涨0.96%，雪梨股市上扬0.70%。

日本东京股市因适逢国定假日「春分」休市一天。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP