日本奥会1执委吁 东京奥运应延期

广告 继续浏览后续

（法新社东京20日电） 武汉肺炎全球大流行牵动今夏东京奥运能否如期举行，日本奥会一名资深成员呼吁，东京奥运应延期，因在目前情况下选手无法全力准备，硬要如期举办是置选手于危险中。

日本奥会执行委员会成员山口香接受日本经济新闻采访，她在今天刊出的报导里指出，东京奥运应延后举行，她将在日本奥会27日举行的会议提出这项意见。

山口香曾于1988年汉城（现称首尔）奥运柔道项目获得铜牌，她是首位呼吁东京奥运延期的日本奥会执委。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情蔓延全球，根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，全球确诊人数逾24万人、超过1万人死亡。

在疫情扩大之际，东奥主办单位已取消预赛，并缩减预演规模。但越来越多人质疑东奥是否仍应照既定日程7月24日登场。拥有最后决定权的国际奥林匹克委员会（IOC）已表达立场，支持东奥如期举行。

山口香批评，国际奥委会此举是置运动选手于危险之中，「要运动员在这种情况下练习，国际奥委会只会招致没把选手福祉置于优先的批评。」

山口香说：「与其他赛事不同处在于，奥运象徵运动带来世界和平的理念。如果选手不能尽情享受比赛，就不应该举行奥运。」

© 2020 AFP