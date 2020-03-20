纽奥良圣徒教头确诊武汉肺炎 NFL首例

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（法新社洛杉矶19日电） 职业美式足球NFL纽奥良圣徒（Saints）教头裴顿（Sean Payton）经采检新型冠状病毒为阳性，成为NFL首位已知感染武汉肺炎的成员。

法新社报导，裴顿进行自我隔离后，他表示觉得疲累，正在家中休息。

裴顿今天告诉体育电视频道ESPN：「我庆幸自己是少数没有像一些人有严重副作用的人，我很幸运。」

他说15日开始觉得不舒服，隔天即进行检测，3天后结果显示为阳性反应。

约8成感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的患者会出现发烧咳嗽，但裴顿表示目前为止未出现任何这些症状的徵兆。

裴顿表示，他希望年轻人听专家建议待在家中。

裴顿告诉ESPN：「年轻人认为他们能够应付这种情形，但他们可能成为带原者，把病毒传染给其他无法应付的人。因此我们所有人都须做好自己的部分，我们每个人尽好本分很重要。」

「这不仅是关乎扩大社交距离而已。这里会关闭一到两周时间。如果人们了解趋势发展，明白冲击的影响，我们全国上下就能够一起努力来减轻疫情。」

「花一分钟了解专家说些什么。他们要求我们做的事并不复杂。仅是我们每个人小小付出，就能产生巨大影响。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP